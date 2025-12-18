Форма поиска по сайту

18 декабря, 17:02

UPI: отец и сын из США установили рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича

Отец и сын из США установили рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича

Фото: 123RF.com/taden

Американец Дэвид Раш и его 9-летний сын Джереми установили новый мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича в команде из двух человек с ограничениями. Об этом пишет UPI.

Один участник должен был быть с завязанными глазами, а другой не должен использовать руки. В итоге отец мальчика собрал блюдо, руководствуясь только словами сына. Приготовить бутерброд с ветчиной, сыром, маслом и помидорами удалось за 36,5 секунды. Предыдущий рекорд составлял 40,17 секунды.

Для Раша-младшего это стало первым зарегистрированным рекордом Гиннеса, несмотря на то что он уже участвовал в установлении другого рекорда. Когда мальчику было 5 лет, он вместе с отцом установил рекорд по самому быстрому толканию детской коляски на дистанции в 10 метров, но тогда в сертификат внесли только имя отца.

"На этот раз все по-настоящему официально", – сказал Раш-старший.

Ранее блогер Kerchie из США собрала крупнейшую в мире коллекцию игрушек Polly Pocket и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее коллекция насчитывает уже 534 предмета, и она не планирует останавливаться на достигнутом. По словам блогера, ее увлечение началось в конце 2019 года.

