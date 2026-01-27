Форма поиска по сайту

27 января, 16:40

Происшествия
Bild: 14-летний мальчик не выжил на горнолыжном курорте Фойеркогель в Австрии

В Австрии ребенок погиб на глазах у отца, сорвавшись со склона

Фото: 123RF.com/joseh51

В Австрии ребенок погиб на глазах у отца, сорвавшись с горнолыжного склона. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 26 января на семейной трассе курорта Фойеркогель. Отец и его 14-летний сын приехали из Чехии в Австрию, чтобы покататься на горе вместе с 18 соотечественниками.

Во время маневра ребенок съехал в сторону, пролетел 7 метров вниз и ударился головой о каменную осыпь. В результате защитный шлем подростка разбился, а сам несовершеннолетний получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Спасатели пытались реанимировать мальчика, однако эти действия не привели к желаемому результату.

"Проблема в том, что в настоящее время рядом со склонами нет снега, который мог бы смягчить последствия такого серьезного удара", – рассказали в правоохранительных органах.

Ранее чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип накрыло лавиной возле города Симд-де-л'Ортель в Андорре. Инцидент произошел в зоне с низкой лавинной опасностью.

Девушку накрыло лавиной, когда она каталась в горах на высоте примерно 2 400 метров. Вместе с ней была ее собака, которая тоже оказалась под снежной массой. При этом сама Масип рассказала, что хорошо знала место, где находилась.

происшествияза рубежом

