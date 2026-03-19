19 марта, 15:43

Общество

В России предложили законодательно запретить дискриминацию человека по фамилии

Фото: depositphotos/lightwavemedia

В российское законодательство необходимо добавить положение, защищающее право человека на выбор и использование фамилии. Об этом изданию "Абзац" сообщил зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов.

Собеседник объяснил, что в современном обществе человек сталкивается с дополнительными трудностями в виде отказов в приеме на работу из-за необычного сочетания имени и фамилии или нестандартной фамилии.

"Требовать от человека сменить фамилию только потому, что она кому-то кажется неблагозвучной или смешной, – это не просто бестактность, это форма психологического насилия", – высказался общественник.

Он напомнил, что Конституция России гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от происхождения, имущественного и должностного положения. И фамилия относится к таким обстоятельствам, подчеркнул Иванов.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый сервис для замены всех документов при смене фамилии. Авторы инициативы считают, что это упростит жизнь граждан, потому что сейчас они тратят время и деньги на оплату госпошлин и визиты в ведомства.

Кроме того, новый сервис повысит качество и связанность государственных данных, а также снизит нагрузку на ведомства, добавили депутаты.

