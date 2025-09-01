Life.ru: старшеклассники называли комментатора Губерниева губошлепом

Фото: depositphotos/Afabian19

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в школе называли губошлепом, а певицу Татьяну Буланову – Булкой. В честь Дня знаний Life.ru попросил российских звезд вспомнить свои школьные прозвища.

Губерниев признался, что обижался на то, что старшеклассники называли его "Губошлеп – губами шлеп-шлеп". По его словам, это продолжалось до тех пор, пока его не успокоила "роскошная Анжела" из 8-го класса.

"Она сказала: "Не слушай ты этих бестолочей, наступит время – и все они захотят прильнуть к твоим классным губам". Это вселило в меня уверенность, и я продолжал идти своей дорогой, гордо неся звание губошлепа всея Руси", – поделился комментатор.

Прозвище "Булка", "Булочка" Буланова получила из-за созвучия с фамилией. По ее словам, она совсем не обижалась на это.

Из-за фамилии школьники необычно обращались и к депутату Государственной думы, публицисту Анатолию Вассерману. Одноклассники называли его Васькой. Также иногда прозвище звучало как "кот Васька". Вассерман рассказал, что не возражал и не обижался.

Блогер Айза Лилуна-Ай пожаловалась, что всю жизнь хотела получить прозвище, но его не было. Однако учителя называли ее "куколкой" за то, что она была "маленькой и забавной".

По словам актрисы Эвелины Бледанс, она была активным ребенком и ее прозвищем стала ее собственная фамилия.

"Разве можно придумать более яркое прозвище, чем моя фамилия? Поэтому никогда у меня не было никаких других прозвищ. Иногда меня это обижало, но сейчас уже все равно", – рассказала артистка.

Между тем в первый класс пошел сын певца Дмитрия Маликова Марк, пишет Pravda.Ru. Артист опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он, его жена Елена и дочь Стефания запечатлены на школьной линейке.

Певец рассказал, что особенно сильно ощущает скоротечность времени, когда понимает, что в школу идут дети, рожденные в 2018 году.

"В частности, мой сын Марк. И для нашей семьи это большое событие и праздник! Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!" – написал Маликов.

К младшему брату также обратилась 21-летняя Стефания. Она посоветовала ему мечтать и учиться, а также пожелала быть первым.

Среди других российских артистов, которые проводили детей в первый класс – певец Сергей Лазарев и модель Анастасия Костенко вместе с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. В выпускной класс перешла дочь телеведущей Юлии Барановской Яна, а дочь актрисы Екатерины Волковой в этом году стала восьмиклассницей.

