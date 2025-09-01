Лазарев, Пелагея и Гагарина проводили детей на торжественную линейку 1 сентября

Певицы Пелагея и Полина Гагарина отвели дочерей на праздничную линейку и выложили фото с ученицами в соцсетях. Кто из знаменитостей отправил детей на их первые школьные уроки, а кто проводил ребенка в 11 класс, читайте в материале Москвы 24.

Полина Гагарина

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gagara1987

Дочь певицы Мия в новом учебном году отправилась во второй класс. В 2024-м СМИ сообщали, что исполнительница отдала ребенка в элитную гимназию Е. М. Примакова, однако сейчас Гагарина сообщила в соцсетях, что класс у дочери "снова новый". Полина пообещала поделиться подробностями с подписчиками позже.

Певица опубликовала снимки, на которых ученица запечатлена по очереди с мамой и папой, фотографом Дмитрием Исхаковым (пара развелась в 2020 году).

Пелагея

Дочь певицы Пелагеи от хоккеиста Ивана Телегина, Таисия, пошла в третий класс. Снимком с праздника певица поделилась у себя в соцсетях. В интервью изданию "7дней" в конце августа исполнительница призналась, что подготовила ребенка к новому учебному году еще в мае.

Звезда эстрады поделилась, что отдала Таисию в прогрессивное учебное заведение, в котором нет формы, но они все равно предпочитают ходить в классических нарядах. Артистка добавила, что у нее с Таисией очень теплые и доверительные отношения.

Екатерина Волкова

Дочь звезды сериала "Воронины" Елизавета перешла в восьмой класс. Актриса опубликовала в соцсетях несколько фото с наследницей, а также дала напутствие всем школьникам.





Екатерина Волкова актриса Я передам совет от нас всех, бывалых (надеюсь, вы меня поддержите) нынешним: ребята, не зубрите ради оценок. Учитесь ради интереса, там и оценки подтянутся. А еще: дружите не ради чего-то, а просто ради искренности. Такие друзья на всю жизнь. И обязательно гордитесь успехами, даже самыми маленькими!

Также актриса пожелала всем родителям железных нервов.

Иван Ургант

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/urgantcom

Телеведущий показал проводы дочерей – 10-летней Валерии и 17-летней Нины – в школу. Юморист опубликовал в социальной сети семейное фото, сделанное в лифте, и сопроводил его шутливым пожеланием.

"Дорогие дети! Учитесь с удовольствием и помните, что нет в жизни профессии важнее, чем учитель, врач и ретушер фотографий", – написал Ургант.

Комментаторы отметили, что младшая наследница телеведущего очень похожа на него, а Нина – копия знаменитой бабушки.

Юлия Барановская

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/baranovskaya_tv

Дочь телеведущей Яна пошла в выпускной класс. Об этом Юлия рассказала в личном блоге, опубликовав фото с повзрослевшей девочкой.

"Всех с праздником, с Днем знаний. Яночка в этом году выпускница. Встречай, 11 класс", – лаконично отметила Барановская.

По данным СМИ, дочь журналистки учится в гимназии имени Е. М. Примакова. Три года назад телеведущая поделилась с подписчиками новостью: Яна запретила знаменитой маме показывать фото с ней в соцсетях, поэтому снимки наследницы в блоге Барановской теперь появляются редко.

Сергей Лазарев

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lazarevsergey

Дочь Сергея Лазарева, Анна, в этом году стала первоклассницей, а сын Никита отправился в пятый класс. Исполнитель выложил снимки с наследниками в своих соцсетях: нарядные ребята держали в руках красивые букеты. Позже Лазарев поделился с подписчиками кадрами со школьной линейки. Девочка прочитала стихотворение, посвященное школе, а брат и отец поддерживали ее. Также певец показал Анну, сидящую за партой в классе.

"С 1 сентября! Всем родителям и учителям сил и терпения!" – подписал одну из публикаций Сергей.

По данным СМИ, дети Лазарева зачислены в частную Павловскую гимназию, где стоимость первого года обучения составляет 2,25 миллиона рублей.

Ранее певец рассказывал журналистам, что заблаговременно приобрел все необходимые школьные вещи для учебного года и не тревожился по этому поводу перед 1 сентября. Исполнитель добавил, что у него очень дисциплинированные и самостоятельные наследники.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kostenko.94

Соцсети модели Анастасии Костенко тоже наполнены праздничным контентом. Вместе с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, она отвела на линейку сразу двух дочерей – Милану и Еву. Правда, старшая будет учиться в первом классе, а младшая – в подготовительной группе. Девочки будут заниматься в одной школе, но на разных этажах, поделилась Костенко.

Блогер выложила в соцсетях снимки и ролики со школьной линейки и из учебного класса. Кроме этого, пара поздравила всех школьников и их родителей с Днем знаний.

Дмитрий Маликов

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dmitriy_malikov

Сын певца Марк тоже отправился в первый класс. Маликов отметил, что для его семьи 1 сентября в этому году – большой праздник. Маликов сопроводил пост семейным фото, на котором первоклассник запечатлен со звездными родителями и старшей сестрой Стефанией.

"Волнительно и трогательно. В добрый путь, Маркуша!" – подписал снимок Дмитрий.

Ранее певец рассказал журналистам, что отправил наследника в подмосковную гимназию имени Примакова, куда мальчик ранее ходил в подготовительный класс. В школе Марка, помимо основных уроков, ждут занятия дзюдо, футбол, шахматы, плаванье, музыка и рисование.