В США новорожденную девочку назвали в честь Тейлор Свифт и ее парня

В американском штате Миссури родители назвали новорожденную девочку в честь сразу двух знаменитостей – певицы Тейлор Свифт и ее парня, футболиста Трэвиса Келси. Ребенок получил двойное имя Келси Тейлор. О том, какие необычные имена и в честь кого давали своим детям звезды шоу-бизнеса, читайте в материале Москвы 24.

Гвинет Пэлтроу – дочь Эппл

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/gwynethpaltro

Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина, родившаяся в 2004 году, получила имя Эппл – Яблоко. В интервью журналистке Опре Уинфри Гвинет объяснила, что решила назвать дочь в честь именно этого фрукта, потому что он сладкий, полезный и имеет отношение к Библии.

Наталья Водянова – дочь Нева

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/natasupernova

Дочь топ-модели Натальи Водяновой и ее бывшего мужа Джастина Портмана, Нева, родилась в 2006 году. По данным СМИ, девочка получила имя в честь реки, протекающей по территории Ленинградской области, потому что именно в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Натальи и Джастина. Однако ударение в имени девочки падает на первый слог.

Николь Кидман – дочь Сандэй Роуз

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/nicolekidman

Актриса Николь Кидман и ее супруг Кит Урбан стали родителями старшей из двух совместных дочерей в 2008 году. Девочку назвали Сандэй Роуз – Воскресная Роза. По данным СМИ, наследница обязана своим необычным именем австралийской меценатке и покровительнице искусств Сандэй Рид, а также любимому дню недели родителей.

Бейонсе – дочь Блю Айви

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/beyonce

Старшая дочь Бейонсе и Jay-Z появилась на свет в 2012 году. Малышку назвали Блю Айви – Голубой Плющ. Однако, по данным ряда СМИ, девочка получила имя не в честь растения. Еще не рожденную дочь родители называли blueberry – "черникой" – из-за ее крохотных размеров на снимке УЗИ. Позже они решили оставить только первую часть – Blue. Об этом сам Jay-Z рассказал в интервью CBS Mornings. По его словам, изначально девочку хотели назвать Бруклин, но все-таки решили оставить часть прозвища.

Кейт Уинслет – сын Беар Блейз

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/katewinslet

В 2013 году актриса родила сына от миллионера Неда Рокнролла. Мальчика назвали Беар Блейз, в переводе эти слова значат "медведь" и "пламя". В интервью ABC News Кейт рассказала, что прозвище "Медведь" носил ее друг в молодости – именно этот парень часто поддерживал ее в непростых ситуациях.

Вторая часть имени – дань обстоятельствам, при которых Уинслет познакомилась с Рокнроллом. Они впервые увидели друг друга во время пожара в доме на Карибских островах, где оба проводили каникулы.

Нюша – дочь Серафима-Симба

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/nyusha_nyusha

В 2018 году певица сообщила о рождении дочери, чье имя долгое время скрывала. Позже выяснилось, что Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым решили назвать ребенка в честь главного героя мультфильма "Король Лев" – Симба.

Пара руководствовалась тем, что они оба очень любят этот диснеевский мультик, рассказала певица в интервью журналу Hello! Нюша также подчеркнула, что имя ее дочери сильное и ассоциируется со львом. В официальных документах у девочки указано двойное имя – Серафима-Симба.

Виктория Лопырева – сын Марк-Лионель

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/lopyrevavika

В 2019 году у модели Виктории Лопыревой и бизнесмена Игоря Булатова родился сын. Мальчика назвали Марк-Лионель. Пара сразу решила, что имя будет двойное. Первую часть – Марк – Виктория придумала за несколько лет до рождения.

"Мне нравится, как звучит имя Марк, в нем есть твердость и определенность. Так звали одного из прадедушек", – рассказала Лопырева в интервью изданию Чемпионат.com.

Второе имя мальчика – в честь известного футболиста Лионеля Месси. По словам телеведущей, футбол занимает в ее жизни важную часть, поэтому имя сына она связала с любимым спортсменом.

Илон Маск – сын X Æ A-Xii

В 2020 году у Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын, которому дали имя X Æ A-12. Оно звучит как "Экс Эш Эй-Твелв". Позже родители рассказали, что зовут сына просто Little X (Маленький Икс).

Расшифровка имени, по словам Граймс, следующая: X – неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание AI (artificial intelligence – искусственный интеллект, или "любовь"), а A-12 – это американский самолет-разведчик (Lockheed A-12, также известный как "Архангел").

Позже имя было изменено на X Æ A-Xii из-за ограничений в законодательстве Калифорнии, где имя не может содержать цифры.

Женя Малахова – дочь Павла

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/malahovajenya

Экс-солистка группы Reflex родила девочку в 2024 году от бизнесмена Андрея Тарасова. В социальной сети она сообщила, что новорожденную назвали редким именем Павла, которое с латинского переводится как "малый" (paulus). Певица не рассказывала, почему выбрала такое имя.