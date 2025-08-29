Какие звезды поведут детей в первый класс в 2025 году

Певец Сергей Лазарев рассказал журналистам, что уже закупил все необходимое к началу учебного года: он поведет дочь в первый класс, а сына – в пятый. Его бывшая возлюбленная, телеведущая Лера Кудрявцева, тоже впервые собирает наследницу в школу. Кто из знаменитостей отправит детей на первый звонок в этом году, читайте в материале Москвы 24.

Сергей Лазарев

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Этой осенью певец отправит свою дочь Анну в первый класс частной Павловской гимназии, где уже учится его сын Никита, который пойдет в пятый, сообщили СМИ. Весной Лазарев делился с подписчиками в соцсетях роликом, на котором девочка поет и танцует на своем первом выпускном – из детсада.

В недавнем интервью изданию "7 дней" певец сообщил, что заранее приобрел все необходимые школьные вещи для Никиты и Анны, и в целом перспектива наступления учебного года его не пугает.





Сергей Лазарев певец, актер, телеведущий Оба хотят, рвутся скорее в школу... Домашние задания, слава Богу, дети делают сами и пока помощи особо не просят, но если просят, то подсказываю, конечно. Но у меня очень дисциплинированные дети, воспитанные, которые все делают сами, очень самостоятельные, проблем пока нет.

Певец добавил, что для Никиты этот учебный год тоже будет особенным, так как он переходит в среднюю школу и столкнется с новыми предметами и учителями.

"Он немножко нервничает, он в предвкушении, пока не знает, что его ждет, но это такое приятное волнение", – отметил Сергей.

По данным СМИ, стоимость первого года обучения в гимназии, составляет 2,25 миллиона рублей, а за второй и последующие годы – 2,15 миллиона рублей.

Лера Кудрявцева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leratv

В 2021 году телеведущая делилась с подписчиками в соцсетях, что отдала дочь Машу в детский сад при гимназии имени Примакова. В этом году девочка уже пойдет в первый класс в это учебное заведение. В преддверии Дня знаний Лера рассказала "Комсомольской правде", что основательно готовится к первому звонку наследницы.

"Я уже закупила ранцы и все принадлежности. Сейчас надо покупать форму. У нас родительское собрание будет. Я дико волнуюсь. А родительский комитет у нас уже есть, он определился. У меня на это времени нет", – рассказала Кудрявцева.

Также ведущая отметила, что ее дочь развивается во многих направлениях: ходит на бальные танцы, гимнастику, рисование, фортепиано и уже изучает английский.

Кстати, первоклашкой в этом году станет и внук теледивы Лев. Правда, по словам знаменитости, родители выбрали для него другую школу.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, блогер Анастасия Костенко, в 2024 году показала в соцсетях, как проводила дочерей Милану и Еву в нулевой класс с портфелями. Некоторые подписчики упрекнули ее в том, что младшая девочка слишком рано пошла в школу: на тот момент Милане было шесть лет, а Еве – всего четыре. Однако Костенко успокоила фолловеров, заявив, что выбрала мягкую подготовку к школе с индивидуальным подходом.

В этом году семилетняя Милана отправится в первый класс. По данным СМИ, знаменитые супруги отдадут дочь в гимназию неподалеку от дома.

К слову, в 2023-м модель призналась, что ее дети не ходили в детский сад. Блогер отмечала, что ей нравится возить дочек на тренировки и заниматься другими семейными делами, хотя отметила, что у нее есть помощница.

Дмитрий Маликов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dmitriy_malikov

Певец рассказал журналистам, что отправит сына Марка в подмосковную гимназию имени Примакова, куда мальчик ходил в подготовительный класс. Заведение известно профильными направлениями обучения, в том числе на английском языке. Также, помимо уроков, есть дополнительные занятия: футбол, шахматы, музыка, плаванье и другие. Певец отметил, что планирует сам отвозить сына в гимназию.