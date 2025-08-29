Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 20:05

Шоу-бизнес
Какие звезды поведут детей в первый класс в 2025 году

"Приятное волнение": кто из знаменитостей поведет детей в первый класс

Певец Сергей Лазарев рассказал журналистам, что уже закупил все необходимое к началу учебного года: он поведет дочь в первый класс, а сына – в пятый. Его бывшая возлюбленная, телеведущая Лера Кудрявцева, тоже впервые собирает наследницу в школу. Кто из знаменитостей отправит детей на первый звонок в этом году, читайте в материале Москвы 24.

Сергей Лазарев

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Этой осенью певец отправит свою дочь Анну в первый класс частной Павловской гимназии, где уже учится его сын Никита, который пойдет в пятый, сообщили СМИ. Весной Лазарев делился с подписчиками в соцсетях роликом, на котором девочка поет и танцует на своем первом выпускном – из детсада.

В недавнем интервью изданию "7 дней" певец сообщил, что заранее приобрел все необходимые школьные вещи для Никиты и Анны, и в целом перспектива наступления учебного года его не пугает.

Оба хотят, рвутся скорее в школу... Домашние задания, слава Богу, дети делают сами и пока помощи особо не просят, но если просят, то подсказываю, конечно. Но у меня очень дисциплинированные дети, воспитанные, которые все делают сами, очень самостоятельные, проблем пока нет.
Сергей Лазарев
певец, актер, телеведущий

Певец добавил, что для Никиты этот учебный год тоже будет особенным, так как он переходит в среднюю школу и столкнется с новыми предметами и учителями.

"Он немножко нервничает, он в предвкушении, пока не знает, что его ждет, но это такое приятное волнение", – отметил Сергей.

По данным СМИ, стоимость первого года обучения в гимназии, составляет 2,25 миллиона рублей, а за второй и последующие годы – 2,15 миллиона рублей.

Лера Кудрявцева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leratv

В 2021 году телеведущая делилась с подписчиками в соцсетях, что отдала дочь Машу в детский сад при гимназии имени Примакова. В этом году девочка уже пойдет в первый класс в это учебное заведение. В преддверии Дня знаний Лера рассказала "Комсомольской правде", что основательно готовится к первому звонку наследницы.

"Я уже закупила ранцы и все принадлежности. Сейчас надо покупать форму. У нас родительское собрание будет. Я дико волнуюсь. А родительский комитет у нас уже есть, он определился. У меня на это времени нет", – рассказала Кудрявцева.

Также ведущая отметила, что ее дочь развивается во многих направлениях: ходит на бальные танцы, гимнастику, рисование, фортепиано и уже изучает английский.

Кстати, первоклашкой в этом году станет и внук теледивы Лев. Правда, по словам знаменитости, родители выбрали для него другую школу.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, блогер Анастасия Костенко, в 2024 году показала в соцсетях, как проводила дочерей Милану и Еву в нулевой класс с портфелями. Некоторые подписчики упрекнули ее в том, что младшая девочка слишком рано пошла в школу: на тот момент Милане было шесть лет, а Еве – всего четыре. Однако Костенко успокоила фолловеров, заявив, что выбрала мягкую подготовку к школе с индивидуальным подходом.

В этом году семилетняя Милана отправится в первый класс. По данным СМИ, знаменитые супруги отдадут дочь в гимназию неподалеку от дома.

К слову, в 2023-м модель призналась, что ее дети не ходили в детский сад. Блогер отмечала, что ей нравится возить дочек на тренировки и заниматься другими семейными делами, хотя отметила, что у нее есть помощница.

Дмитрий Маликов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dmitriy_malikov

Певец рассказал журналистам, что отправит сына Марка в подмосковную гимназию имени Примакова, куда мальчик ходил в подготовительный класс. Заведение известно профильными направлениями обучения, в том числе на английском языке. Также, помимо уроков, есть дополнительные занятия: футбол, шахматы, музыка, плаванье и другие. Певец отметил, что планирует сам отвозить сына в гимназию.

