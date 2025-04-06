Рэпер Тимати раскрыл имя новорожденной дочери

Рэпер Тимати официально подтвердил рождение третьего ребенка от модели Валентины Ивановой. Счастливыми родителями за последние недели стали и Ида Галич с Олегом Ледвичем, а также Мари Краймбрери с Давой. У кого еще из знаменитостей родились дети в этом году, расскажет Москва 24.

Тимати и Валентина Иванова

11 августа рэпер опубликовал в соцсетях кадры со своей избранницей, моделью Валентиной Ивановой, новорожденной дочерью и краткой подписью.

"02.08.2025 – Юнусова Эмма Тимуровна", – сообщил рэпер.

По данным StarHit, Валентина рожала в одной из частных московских клиник. Молодая мама до последнего скрывала от подписчиков важную новость, но 11 августа, как и Тимати, поделилась кадрами фотосессии с малышкой.





Валентина Иванова девушка Тимати Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты – моя опора и поддержка во время беременности. Твоя любовь и забота бесценны для нас. Спасибо тебе за все. Моя маленькая любовь, моя Эмма.

Валентина впервые стала мамой, а для Тимати это уже третий ребенок. Рэпер воспитывает 11-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от вице-мисс России 2014 года Анастасии Решетовой. Музыкант много времени проводит со старшими наследниками, часто устраивает совместный отдых.

Ида Галич и Олег Ледвич

30 июля блогер сообщила в своем телеграм-канале, что стала мамой второй раз. У Иды и ее возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича, родилась дочь.





Ида Галич блогер, телеведущая Я смотрю на нее и не понимаю, как мы раньше жили без этой замечательной крохи. Боже. Мое сердце стало еще больше, а любовь действительно приумножилась.

Инфлюенсер отметила, что, будучи беременной, вела активный образ жизни.

"С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью", – написала Галич.

Ида также отметила, что отец девочки присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

Галич рассекретила вторую беременность в начале 2025 года. Позже пара устроила гендер-пати во время путешествия в Антарктиду и поделилась с пользователями, что у них будет девочка. У Иды уже есть пятилетний сын Леон от первого мужа, блогера Алана Басиева.

Жених Иды, Олег, тоже ранее был женат, имеет дочь от первого брака.

Мари Краймбрери и Дава

Фото: Legion-media/Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

19 мая певица Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан) опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила, что они с супругом, блогером Давой (настоящее имя – Давид Манукян), впервые стали родителями.





Мари Краймбрери певица Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир.

Мари попыталась скрыть имя и пол новорожденного, однако мать Давы, Анна Манукян, в своих соцсетях поздравила новоиспеченных родителей и намекнула, что у них родилась дочь. Вскоре после родов Краймбрери вернулась к концертной деятельности.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

10 мая в звездной паре произошло очередное пополнение. Актриса родила режиссеру вторую дочь, которую назвали Шарлиз. Также супруги воспитывают двухлетнюю Элизабет. Лиза рассказала изданию Womanhit, почему девочки стали обладательницами столь необычных имен.





Лиза Моряк актриса Мы изначально договорились с Сариком, что если у нас будут рождаться девочки, то мы будем их называть именем, созвучным с моим, где есть приставка "лиз", то есть это Элизабет, Шарлиз и так далее. Мы долго думали, какие имена нам подойдут. И в какой-то момент пришло на ум это имя [Шарлиз], которое нам обоим давно нравилось. Мы сразу выбрали его и с ним шли до самых родов. То есть мы уже где-то месяце на пятом ее так называли.

Актриса отметила, что звездный супруг присутствовал на родах. По словам Лизы, подобные эмоциональные и очень личные события сплачивают пары. Моряк также призналась, что мечтает о близнецах.

Александр Петров и Виктория Антонова

В апреле 2025 года СМИ сообщили, что актер впервые стал отцом. Его супруга, Виктория Антонова, родила сына. Вскоре и сам актер подтвердил информацию в соцсетях.





Александр Петров актер 06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты – Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!

Позже новоиспеченный отец заявил журналистам, что после рождения сына будет тщательнее выбирать роли и проекты, ведь его уже давно волнует вопрос: какие из своих работ он сможет показать малышу?

"В какой-то момент осознал, что когда-нибудь у нас с женой будут дети – тогда еще Вика не была беременна – и ребенку будет год-два. Что ему показать, чтобы он понял – это папа на экране? "Полицейского с Рублевки"? "Текст"? Рановато… Собственно, на съемках "Горыныча" мы узнали о беременности. И этот фильм мы точно покажем малышу", – говорил актер порталу "Кинорепортер".

Коллега Петрова Милош Бикович тоже воспитывает полуторагодовалого сына и в разговоре с "Пятым каналом" рассказал, что они с Александром часто обсуждают родительство. Звезда "Холопа" посоветовал молодому отцу спать при любой удобной возможности.