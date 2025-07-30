Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блогер Ида Галич стала мамой во второй раз. У нее родилась девочка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал звезды.

Роды прошли в клиническом госпитале "Мать и дитя". По словам телеведущей, она вернулась в роддом спустя ровно пять лет.

Во время второй беременности, по словам Галич, прошло множество событий. Она пересекла экватор, отправилась исследовать Антарктиду, провела большое число мероприятий и сняла несколько проектов.

"С этой девочкой мы <...> очень много путешествовали и наслаждались жизнью", – отметила блогер.

Телеведущая уточнила, что дочь родилась в день рождения брата звезды Алана.

Галич заявила о своей беременности в начале 2025 года. Чуть позже стало известно, что блогер и ее мужчина Олег Ледвич ждут девочку. Гендер-пати пара устроила в путешествии в Антарктиду.

Первый сын Галич по имени Леон родился в 2020 году. Его отцом стал бывший супруг Алан Басиев, с которым блогер была в браке с 2018-го. Через два года пара рассталась.