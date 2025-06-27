Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла пол будущего ребенка

Фото: телеграм-канал "Регина Путешественница"

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире канала RU.TV раскрыла пол будущего ребенка.

Для ведущей и ее мужа певца Влада Топалова это будет третий ребенок. Тодоренко рассказала, что они с мужем не хотели знать, кто у них будет, и отметила, что узнала пол второго ребенка во время родов. Однако на этот раз сыновья ведущей очень хотели знать, кто у них появится, брат или сестра.

Выяснилось, что пара ждет третьего сына, хотя многие поклонники считали, что Тодоренко станет мамой девочки. Сама телеведущая заявила, что очень счастлива, так как у нее "подряд", который будет поддерживать ее всю жизнь.

Ранее телеведущая во время интервью спортсменке Ляйсан Утяшевой рассказала, что активно ходит и старается ежедневно преодолевать по 5–12 километров. По ее словам, врачи разрешили ей физическую активность, только попросили не прыгать с тарзанки. Тодоренко отметила, что хочет быстрее вернуться в форму после родов.