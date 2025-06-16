Телеведущая Тодоренко рассказала, что проходит каждый день по 5–12 километров

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Regina Todorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, ожидающая ребенка, активно ходит и старается ежедневно преодолевать расстояние в 5–12 километров. Об этом знаменитость заявила в интервью спортсменке Ляйсан Утяшевой на YouTube-канале.

"Я на седьмом месяце. Очень много хожу. <...> Врачи разрешили физическую активность, только попросили не прыгать с тарзанки", – рассказала Тодоренко.

До своей беременности она целый год занималась пилатесом и работала над сколиозом. По словам Тодоренко, тренировки помогли привести себя в форму. Но "рельеф" быстро ушел, и за месяц она набрала 3 килограмма.

"Только 2,5 месяца назад я вернулась к тренировкам. Держу себя в тонусе. Хочу быстрее вернуться в форму после родов", – подчеркнула Тодоренко.

О третьей беременности телеведущей стало известно в июне. Тодоренко пришла на годовщину свадьбы певицы Натальи Подольской и музыканта Владимира Преснякова в обтягивающем платье, которое подчеркивало ее живот.

Телеведущая состоит в браке с певцом Владом Топаловым, официально они зарегистрировали свои отношения в 2018 году. Супружеская пара уже воспитывает двоих сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

