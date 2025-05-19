Мари Краймбрери и Дава стали родителями

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/marikraimbrery

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадани. – Прим. ред.) и блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян. – Прим. ред.) впервые стали родителями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост Краймбрери в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Краймбрери назвала рождение ребенка лучшим днем в их жизни.

"Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", – написала певица.

В феврале 2025 года стало известно, что Краймбрери и Дава ждут первенца. Исполнительница объявила об этом в соцсетях.

Ранее у российского актера театра и кино Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой родился сын. Пол ребенка пара узнала в рамках гендер-пати в кругу самых близких. Отмечается, что девушка мечтала именно о мальчике. Супруги сыграли свадьбу 10 сентября 2024 года.