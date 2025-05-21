Свекровь Мари Краймбрери случайно рассекретила пол ребенка певицы

Мари Краймбрери и Дава сообщили в соцсетях о появлении первенца, при этом свекровь певицы случайно рассекретила пол ребенка. Кто еще из знаменитостей готовится к прибавлению в ближайшее время, расскажет Москва 24.
Мари Краймбрери
19 мая певица и ее супруг, блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян), сообщили подписчикам, что впервые стали родителями. Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадани) опубликовала в соцсетях фото из клиники, на которых муж трогательно поддерживает ее во время родов.
Исполнительница не стала раскрывать имя и даже пол ребенка, однако мать Давы, Анна Манукян, в своих соцсетях случайно сделала это за молодых родителей.
"Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка", – написала Манукян, намекнув, что у пары родилась дочь.
Подписчики и коллеги поздравили новоиспеченных родителей с пополнением в семье.
"Обожаю вас! Вы будете прекрасными родителями!", "поздравляю вашу прекрасную семью. Пусть малыш будет самым здоровеньким и счастливым. Спокойных ночей вам!", "одна из самых красивых пар!", "ну что за кадры! Я плачу", – написали комментаторы.
"Она – очень классная девчонка, и я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава – прекрасным отцом. Мы за них очень рады!" – прокомментировала событие певица Валерия.
К поздравлениям также присоединились Регина Тодоренко, Дима Билан, Наталья Подольская, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Александр Ревва, Пашу, Seville, Ида Галич и Клава Кока.
Ида Галич
Блогер и сама скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка. В конце января Галич рассекретила вторую беременность от возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича. В феврале пара отправилась в Антарктиду и там провела гендер-пати. Ида поделилась с подписчиками, что ждет девочку.
В конце марта в одном из интернет-шоу блогер рассказала, что еще до путешествия ей приснилась будущая дочь, которую Ида назвала по имени. Все карты Галич раскрывать не стала, но призналась, что имя понравилось и ей, и бойфренду.
Для блогера ребенок станет вторым: Галич воспитывает пятилетнего сына Леона от первого мужа Алана Басиева. Кстати, его имя Ида также увидела во сне во время беременности.
Рианна
Певица подтвердила беременность на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Нью-Йорке. Для выхода Рианна выбрала корсетный топ, укороченный жакет, рубашку и длинную юбку с высоким вырезом, которые подчеркнули заметно округлившийся живот звезды.
Для исполнительницы и ее партнера, рэпера A$AP Rocky, ребенок станет третьим. Пара воспитывает двоих сыновей: RZA Ательстон Майерс родился в мае 2022 года, а Риот Роуз Майерс – в августе 2023-го. Пол будущего ребенка пока неизвестен.
Валентина Иванова
Слухи о том, что девушка Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) беременна, появились еще пару месяцев назад. При этом Иванова поначалу их опровергала, называя "враньем". Однако в конце апреля Валентина опубликовала ролик в соцсетях: разговаривая по телефону в машине, она как бы невзначай сообщила собеседнику о своем интересном положении.
Через пару дней мать Тимати Симона Юнусова выложила в блоге видео с отдыха за границей. В кадре на пару секунд мелькнула девушка, похожая на возлюбленную музыканта, с заметно округлившимся животом. Тогда у многих фанатов практически не осталось сомнений.
А в начале мая уже сама Валентина выложила в соцсеть черно-белое видео с пляжа, где она позирует в купальнике и не скрывает живот. Правда, пол будущего ребенка пока остается для подписчиков загадкой.
Малыш станет первым для Ивановой и третьим для Тимати. У рэпера есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а также 5-летний сын Ратмир от вице-мисс России 2014 года Анастасии Решетовой.