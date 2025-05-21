Свекровь Мари Краймбрери случайно рассекретила пол ребенка певицы

Мари Краймбрери и Дава сообщили в соцсетях о появлении первенца, при этом свекровь певицы случайно рассекретила пол ребенка. Кто еще из знаменитостей готовится к прибавлению в ближайшее время, расскажет Москва 24.

Мари Краймбрери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Мари Краймбрери

19 мая певица и ее супруг, блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян), сообщили подписчикам, что впервые стали родителями. Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадани) опубликовала в соцсетях фото из клиники, на которых муж трогательно поддерживает ее во время родов.





Мари Краймбрери певица Теперь нас трое. Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир.

Исполнительница не стала раскрывать имя и даже пол ребенка, однако мать Давы, Анна Манукян, в своих соцсетях случайно сделала это за молодых родителей.

"Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка", – написала Манукян, намекнув, что у пары родилась дочь.

Подписчики и коллеги поздравили новоиспеченных родителей с пополнением в семье.

"Обожаю вас! Вы будете прекрасными родителями!", "поздравляю вашу прекрасную семью. Пусть малыш будет самым здоровеньким и счастливым. Спокойных ночей вам!", "одна из самых красивых пар!", "ну что за кадры! Я плачу", – написали комментаторы.

"Она – очень классная девчонка, и я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава – прекрасным отцом. Мы за них очень рады!" – прокомментировала событие певица Валерия.

К поздравлениям также присоединились Регина Тодоренко, Дима Билан, Наталья Подольская, Яна Рудковская, Ксения Бородина, Александр Ревва, Пашу, Seville, Ида Галич и Клава Кока.

Ида Галич

Фото: телеграм-канал IdaGalich

Блогер и сама скоро будет принимать поздравления с рождением ребенка. В конце января Галич рассекретила вторую беременность от возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича. В феврале пара отправилась в Антарктиду и там провела гендер-пати. Ида поделилась с подписчиками, что ждет девочку.

В конце марта в одном из интернет-шоу блогер рассказала, что еще до путешествия ей приснилась будущая дочь, которую Ида назвала по имени. Все карты Галич раскрывать не стала, но призналась, что имя понравилось и ей, и бойфренду.





Ида Галич телеведущая, блогер "У нас по именам были большие споры, потому что Олег хотел что-нибудь простое. Я хочу Зарину или что-нибудь такое. Он говорит: "Ну какая Зарина Олеговна?" И мы никогда не сходились во мнении. А вот имя, которое мне приснилось, было единственное, которое нам обоим понравилось.

Для блогера ребенок станет вторым: Галич воспитывает пятилетнего сына Леона от первого мужа Алана Басиева. Кстати, его имя Ида также увидела во сне во время беременности.

Рианна

Фото: legion-media.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Sipa USA

Певица подтвердила беременность на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Нью-Йорке. Для выхода Рианна выбрала корсетный топ, укороченный жакет, рубашку и длинную юбку с высоким вырезом, которые подчеркнули заметно округлившийся живот звезды.

Для исполнительницы и ее партнера, рэпера A$AP Rocky, ребенок станет третьим. Пара воспитывает двоих сыновей: RZA Ательстон Майерс родился в мае 2022 года, а Риот Роуз Майерс – в августе 2023-го. Пол будущего ребенка пока неизвестен.

Валентина Иванова

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/VL TN

Слухи о том, что девушка Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) беременна, появились еще пару месяцев назад. При этом Иванова поначалу их опровергала, называя "враньем". Однако в конце апреля Валентина опубликовала ролик в соцсетях: разговаривая по телефону в машине, она как бы невзначай сообщила собеседнику о своем интересном положении.

Через пару дней мать Тимати Симона Юнусова выложила в блоге видео с отдыха за границей. В кадре на пару секунд мелькнула девушка, похожая на возлюбленную музыканта, с заметно округлившимся животом. Тогда у многих фанатов практически не осталось сомнений.

А в начале мая уже сама Валентина выложила в соцсеть черно-белое видео с пляжа, где она позирует в купальнике и не скрывает живот. Правда, пол будущего ребенка пока остается для подписчиков загадкой.

Малыш станет первым для Ивановой и третьим для Тимати. У рэпера есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а также 5-летний сын Ратмир от вице-мисс России 2014 года Анастасии Решетовой.