Новак прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Индию

Фото: ТАСС/POOL/Станислав Красильников

Российская нефть является востребованной. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа.

Как указывал глава Белого дома, премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России и увеличить поставки из США.

"Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но в целом наш энергетический ресурс востребован", – цитирует Новака РИА Новости.

Он обратил внимание, что на предложение всегда найдется спрос, поскольку сохраняется баланс.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует внести инициативу, согласно которой импорт российской нефти в Евросоюз будет полностью запрещен.

Позже Совет ЕС принял решение об очередном снижении предельной цены на российскую нефть. Она составляет 44,1 доллара за баррель.

Механизм был введен в конце 2022 года. Изначально он предусматривал ограничение на уровне 60 долларов за баррель.

