Совет ЕС утвердил новый потолок цен на российскую нефть с 1 февраля

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Совет Евросоюза принял решение об очередном снижении предельной цены на российскую нефть с 1 февраля. Об этом пишет RT со ссылкой на данное решение.

Новый сниженный потолок цен на нефть из России будет составлять 44,1 доллара за баррель.

Механизм был введен в конце 2022 года. Изначально он предусматривал ограничение на уровне 60 долларов за баррель, однако в начале осени 2025-го планка была снижена до 47,6 доллара.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует внести инициативу, согласно которой импорт российской нефти в Евросоюз будет полностью запрещен.

При этом страны ОПЕК+ подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Кроме того, был утвержден механизм оценки, при помощи которого можно оценить добывающие мощности участников.