30 ноября, 19:08

Экономика

Страны ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи нефти до конца 2026 года

Фото: ТАСС/EPA/MAX BRUCKER

Страны ОПЕК+ подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Об этом говорится на сайте ОПЕК.

Кроме того, ОПЕК+ утвердил механизм оценки, при помощи которого можно оценить добывающие мощности участников. Ожидается, что его будут использовать для определения базового уровня добычи и квот в 2027 году.

Ранее восемь ведущих стран ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка на 137 тысяч баррелей в сутки.

Уточнялось, что Россия и Саудовская Аравия могли увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки, Ирак – на 17 тысяч, ОАЭ – на 12 тысяч, Кувейт – на 11 тысяч, Казахстан – на 6 тысяч, Оман – на 3 тысячи и Алжир – на 4 тысячи.

