Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в октябре

Фото: depositphotos/bashta

Восемь ведущих стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти из-за благоприятных фундаментальных показателей рынка на 137 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Согласно информации, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки, Ирак – на 17 тысяч, ОАЭ – на 12 тысяч, Кувейт – на 11 тысяч, Казахстан – на 6 тысяч, Оман – на 3 тысячи и Алжир – на 4 тысячи.

Также ОПЕК+ может досрочно отказаться от добровольных ограничений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки в зависимости от меняющихся рыночных условий. При этом "восьмерка" подтвердила намерение полностью компенсировать любое превышение разрешенных уровней добычи нефти, допущенное с января прошлого года.

Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября. Страны будут ежемесячно проводить такие встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсации.

Ранее Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Согласно документу, данные поставки запрещены, если в контрактах на них прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7 и Евросоюза, а также Австралией.

