Нефтегазовые доходы России снизились на 27% в июле

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Объем нефтегазовых доходов России снизился на 27% в годовом выражении в июле 2025 года. Показатель составил 787,3 миллиарда рублей, свидетельствует статистика Минфина РФ.

При этом в прошлом году доходы страны в этой области приравнивались к 1 079,3 миллиарда рублей. Однако с января по июль 2025-го показатель снизился на 18,5%, зафиксировавшись на отметке 5,522 триллиона рублей.

Налоги на добычу нефти (НДПИ) и газового конденсата за июль принесли в бюджет государства 885,2 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась на 34,3% меньше, чем в прошлом году.

Вместе с тем НДПИ и экспортная пошлина на газ за июль увеличились более чем втрое в годовом сравнении. Показатель вырос с 25,1 миллиарда рублей в 2024 году до 76,9 миллиарда рублей на сегодняшний день.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что уменьшение стоимости нефти на 10 долларов за баррель поможет вынудить Россию завершить спецоперацию на Украине.

В середине июля президент США допустил введение против России и ее торговых партнеров пошлин в размере 100%. Такая мера, по его словам, будет принята, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании украинского конфликта в течение 50 дней.

Однако в конце июля Трамп решил сократить срок до 10 дней, по истечении которых он пообещал принять меры. При этом глава Белого дома усомнился, что это поможет оказать влияние на Россию.

Помимо этого, в начале августа президент США решил ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок российских энергоносителей.

Трамп предположил, что Индия откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами. Однако, как сообщили СМИ, индийское правительство не отдавало приказов по прекращению закупок.

