ТАСС: власти Индии не давали указаний прекратить закупки нефти из РФ

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Правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок российской нефти или поиску альтернативных РФ поставщиков энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

"Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти", – заявил собеседник агентства.

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, они начали действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

Позже Трамп утверждал, что Индия прекратит покупать российскую нефть, чтобы заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Тем не менее глава Белого дома не привел каких-либо доказательств своим словам.

В свою очередь, в Индии заявили, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, в связи с чем примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на фоне введения пошлин со стороны США.