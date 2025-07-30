Трамп объявил о введении пошлин в отношении Индии

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

Тарифы начнут действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

Помимо этого, с 1 августа Соединенные Штаты введут пошлины в 50% на все импортные товары из Бразилии. Трамп мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.

Между тем Индия готова заместить российскую нефть поставками из других стран, если власти Соединенных Штатов введут соответствующие санкции, указывал ранее индийский министр нефти Хардип Сингх Пури. По его словам, страна уже сотрудничает с 40 поставщиками.