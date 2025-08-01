Bloomberg: четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии

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Минимум четыре танкера остаются на якорной стоянке у западного побережья Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, еще два судна дрейфуют в открытом море недалеко от берега. Все они не могут разгрузиться из-за внезапной приостановки заказов со стороны индийских нефтеперерабатывающих компаний.

Как считают журналисты, это связано с дипломатическим и экономическим давлением на Нью-Дели со стороны США. Власти Индии призвали крупнейшие государственные нефтекомпании пересмотреть структуру закупок и подготовить альтернативные логистические и сырьевые схемы.

Компании, по информации издания, уже приостановили оформление новых контрактов на поставку российской нефти и начали переговоры с другими экспортерами, включая Саудовскую Аравию, Ирак и ОАЭ.

По мнению экспертов, ситуация с танкерами может привести к временным перебоям на региональном рынке и дополнительным издержкам как для индийских компаний, так и для российских поставщиков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. По словам главы Белого дома, меры связаны в том числе с закупками этой страной российских энергоносителей.

В свою очередь, посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не станет "отключать свою экономику". Он напомнил, что Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире.

Однако индийский министр нефти Хардип Сингх Пури заявлял, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран при введении соответствующих санкций.