Швейцария не смогла договориться с США по пошлинам

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Власти Швейцарии не смогли прийти к какому-либо соглашению с Соединенными Штатами в вопросе торговых пошлин. Об этом сообщила шведский президент Карин Мария Келлер-Зуттер.

"Сегодня я провела последнюю беседу с президентом США (Дональдом. – Прим. ред.) Трампом перед истечением срока действия американских пошлин. Торговый дефицит по-прежнему остается в центре его внимания. Нам не удалось достичь соглашения по меморандуму о намерениях, который обсуждался между Швейцарией и США", – написала Келлер-Зуттер в соцсети X.

На днях Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%. Они были увеличены в ответ на недавние действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Кроме того, Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. По словам американского лидера, меры связаны в том числе с закупками той страной российских энергоносителей.