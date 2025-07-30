Трамп увеличил пошлины против Бразилии до 50%

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии, в результате чего их общий размер достиг 50%. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Утверждается, что тарифы были увеличены в ответ на недавние действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. Тарифы начнут действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

США и Европейский союз 27 июля договорились о торговой сделке, в рамках которой Европа импортирует из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов, а также осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

Страны ЕС в рамках соглашения также откроют свои рынки для торговли с Вашингтоном с нулевой ставкой по пошлинам. При этом единая ставка составит 15%, и США не собираются снижать ее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин.