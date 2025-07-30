Госдеп: США учли последствия для себя от новых санкций против РФ

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Американские власти учли все возможные негативные последствия для себя от новых вторичных санкций в отношении России и ее торговых партнеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Вашингтон изначально учитывал в том числе и те последствия, которые могут противоречить собственным интересам Белого дома. Брюс подчеркнула, что лидер США Дональд Трамп не принимает подобные решения "на лету".

29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры.

По мнению президента США, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Трамп также заявил, что его не тревожат возможные последствия пошлин для мирового энергетического сектора. По его утверждению, США обладают достаточным объемом нефти и при необходимости смогут увеличить добычу углеводородов.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на решение Трампа призвал его не забывать, что любой ультиматум может привести к войне.