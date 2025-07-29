Трамп сообщил о симпатии его супруги Мелании к Путину

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга, первая леди США Мелания Трамп с симпатией относится к Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью журналисту New York Post Миранде Дивайн, которое было опубликовано на ее YouTube-канале.

"Мы знаем Путина, и он ей (Мелании. – Прим. ред.) нравится", – заявил Трамп, рассказывая о своих телефонных разговорах с российским лидером.

Американский президент также в очередной раз подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с Путиным. Вместе с тем Трамп добавил, что начинает разочаровываться в президенте РФ из-за того, что украинский конфликт все еще не решен.

Ранее Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры, уточнил президент Штатов, при этом выразив сомнения касательно влияния этих действий на Россию.

В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Россия продолжает защищать свои интересы в формате спецоперации на Украине, однако хотела бы добиваться результата мирным способом, добавили в Москве.