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28 июля, 23:39

Политика

Трамп отказался назвать ложью слова Путина об Украине

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп не захотел называть ложью заявления Владимира Путина, касающиеся украинского конфликта, в разговоре с журналистами после встречи с британским премьером Киром Стармером.

"Я не хочу использовать слово "ложь". Все, что я знаю – это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее он заявлял, что не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с Путиным, несмотря на возможность личной встречи с российским лидером во время рабочей поездки в Китай.

Трамп также сообщил, что собирается сократить до 10–12 дней обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не видит прогресса в переговорах.

В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа по украинскому конфликту

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