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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "преподнес на блюдечке" Владимиру Путину ряд регионов Украины, которые та считает своими территориями, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Welt.

"Трамп фактически преподнес России Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой", – уточнила австрийский политик.

Ранее СМИ писали, что американский лидер только публично изменил свое отношение к российскому президенту. Трамп может говорить, что "разочарован" Путиным, однако он не назвал его агрессором, уточнял один из журналистов.

При этом иностранные издания полагают, что президент России не прекратит СВО на Украине под давлением Запада и США. Спецоперация будет длиться до тех пор, пока западные страны не примут выдвинутые Россией условия мира, подчеркивали журналисты.