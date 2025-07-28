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28 июля, 13:37

Политика

Песков не исключил встречи Трампа и Путина, если они одновременно окажутся в КНР

Фото: kremlin.ru

Американский президент Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться, если они оба одновременно окажутся в КНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин готовится к визиту в Китай. Президент США может решить посетить КНР в эти же даты.

При этом Песков подчеркнул, что в настоящий момент нет никаких конкретных наработок и действий по подготовке встречи двух лидеров, поскольку на сегодняшний день отсутствуют согласованные контакты на этот счет.

Пресс-секретарь также отметил, что Кремль настаивает на том, что перед встречей Путина и Трампа необходимо проделать черновую работу на экспертном уровне. Президенты РФ и США должны зафиксировать подготовленные параметры урегулирования на Украине, а не верстать их, резюмировал Песков.

Путин посетит Китай с визитом в конце августа – начале сентября. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин примут совместное участие в мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны, победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Цзиньпин планирует организовать трехстороннюю встречу с участием Путина и Трампа. Главу Белого дома могут пригласить на саммит. Если три лидера примут участие в параде, который должен состояться 3 сентября, это пошлет миру "мощный позитивный сигнал", указывали журналисты.

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