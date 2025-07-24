Матвиенко заявила о необходимости встречи Путина и Трампа

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Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима и рано или поздно состоится. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта – что называется, глаза в глаза", – приводит ТАСС слова председателя Совфеда.

По ее словам, от российско-американских отношений и договоренностей зависит многое, в том числе стабильность в мире, безопасность, развитие мировой экономики. При этом, подчеркнула Матвиенко, переговоры лидеров РФ и США также были очень полезными.

"Во-первых, прояснялись подходы к тем или иным проблемам напрямую, без посредников, была возможность личного обмена мнениями", – пояснила она, добавив, что страны с приходом к власти Трампа восстановили не только политический диалог, но и активное взаимодействие по линии спецслужб.

При этом Матвиенко считает, что отношения России и США нельзя сводить только к ситуации вокруг Украины, так как они имеют более широкое измерение в целом для мировой политики.

Ранее СМИ писали, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новость, заявил, что не располагает сведениями о возможной встрече Путина и Трампа. Однако он согласился с необходимостью подобной встречи, добавив, что со временем она обязательно состоится.