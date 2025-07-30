Сенатор Грэм: Трамп хочет ввести пошлины, чтобы лишить Россию финансирования СВО

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Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины на страны, закупающие российские нефть и газ, чтобы ограничить финансирование Россией спецоперации на Украине. Таким мнением поделился сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России).

"Россия, ты научилась обходить санкции и жить с ними. Но, похоже, ты не поняла, что Трамп меняет правила игры", – написал он на своей странице в соцсети Х.

Грэм добавил, что большинство членов американского конгресса, включая республиканцев и демократов, готовы поддержать инициативу президента.

Трамп 29 июля сообщил о начале 10-дневного отсчета срока для достижения мира на Украине. После его истечения администрация США начнет вводить импортные пошлины и другие меры. Однако американский лидер выразил сомнения касательно влияния этих действий на Россию.

При этом он заявил, что его не тревожат возможные последствия пошлин для мирового энергетического сектора, указав на достаточный объем нефти у США.

В свою очередь, в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон учел возможные негативные последствия для США от новых вторичных санкций против России и ее партнеров. В ведомстве отметили, что решения Трампа тщательно продуманы и не принимаются спонтанно.

