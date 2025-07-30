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Американский лидер Дональд Трамп усомнился в эффективности своей стратегии, к которой он прибегнул, выдвигая России ультиматум. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на New York Times.

Как указали журналисты, сомнения начали появляться у президента США всего через 24 часа после того, как он пригрозил России введением санкций. Издание также указывает, что Трамп и раньше выступал с угрозами, однако до сих пор не воплотил в реальность свои обещания.

В частности, авторы материала вспомнили, как глава Белого дома угрожал Москве наказанием за усилившиеся атаки на военные объекты Украины, но пока никаких действий Трамп не принял. В связи с этим издание предполагает, что последние слова американского лидера вряд ли изменят отношение России к конфликту.

Кроме того, радио КП приводит в пример интервью главы Белого дома изданию New York Post, где он рассказал, что его супруге Мелании Трамп нравится Владимир Путин, а сам он хорошо ладит с президентом России. Трамп напомнил, что у него были хорошие беседы с российским лидером.

Ранее Трамп сообщил о начале 10-дневного отсчета срока для достижения мира на Украине. После его истечения администрация США начнет вводить импортные пошлины и другие меры. При этом американский лидер выразил сомнения касательно влияния этих действий на Россию.

В Кремле приняли к сведению заявление Трампа, однако отметили, что продолжат защищать интересы России в формате спецоперации. При этом российская сторона хотела бы добиваться результата мирными путями.

