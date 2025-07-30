Трамп заявил, что исход украинского конфликта пока неясен

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока остается неясным, как именно закончится конфликт на Украине. Такое мнение он выразил в подкасте журналиста Миранды Дивайн, опубликованном на ее YouTube-канале.

"Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше", – добавил президент США.

Ранее Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После его истечения администрация США начнет вводить импортные пошлины и прочие меры.

По мнению Трампа, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Однако он с сожалением отметил, что не получил реакции от Москвы на свое предложение о прекращении огня на Украине.

В Кремле приняли к сведению заявление президента США о сокращении сроков урегулирования на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает защищать свои интересы в формате спецоперации на Украине, однако хотела бы добиваться результата мирным способом.