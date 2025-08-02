Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть, чтобы заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет", – приводит ТАСС слова Трампа.

30 июля Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. По словам главы Белого дома, меры связаны в том числе с закупками этой страной российских энергоносителей.

В ответ на это в Индии заявили, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, в связи с чем примут все необходимые меры для защиты национальных интересов.

Между тем индийский министр нефти Хардип Сингх Пури заявлял, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран при введении соответствующих санкций.