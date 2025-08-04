Цена нефти Brent опустилась до 68 долларов за баррель

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Мировые цены на нефть с началом недели снижаются более чем на 2%. Стоимость нефти марки Brent упала до 68 долларов за баррель впервые с 24 июля, следует из данных торгов.

По информации на 16:15 по московскому времени, цена октябрьских фьючерсов опустилась на 2,3% и составила 68,07 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достиг 68 долларов.

При этом стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 2,63%, до 65,56 доллара за баррель.

Ранее цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года впервые с 23 июля превысила отметку в 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Стоимость драгоценного металла выросла на 1,8% и составила 3 401,9 доллара.

До этого индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами США, превысил отметку в 100 пунктов впервые с 29 мая. В то же время курс евро к доллару поднялся до 1,1418 доллара, что оказалось выше уровня предыдущего закрытия в 1,1404 доллара за евро.