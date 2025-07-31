Индекс доллара поднялся выше 100 пунктов впервые с 29 мая

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Индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют шести стран, которые являются ключевыми торговыми партнерами США, превысил отметку в 100 пунктов впервые с 29 мая. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 16:16 по московскому времени индекс доллара вырос на 0,04%.

В то же время курс евро к доллару поднялся до 1,1418 доллара, что оказалось выше уровня предыдущего закрытия в 1,1404 доллара за евро. Вместе с тем курс доллара к иене увеличился до 150,3 иены за доллар.

Индекс доллара отражает его стоимость относительно евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Во вторник, 29 июля, внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с 8 мая. При этом курс рубля, по словам экспертов, значительно упал за последние несколько дней.

Большинство участников рынка связали это с заявлениями президента США Дональда Трампа, который сообщил о сокращении дедлайна для урегулирования украинского конфликта до 10–12 дней.