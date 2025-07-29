ЦБ поднял официальный курс доллара выше 82 рублей

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Центробанк определил официальный курс доллара США на 30 июля в размере 82,2197 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В свою очередь, курс евро составил 94,9976 рубля, а юаня – 11,427 рубля.

При этом 29 июля американская валюта стоила 79,5782 рубля, европейская – 93,2060 рубля, а китайская – 11,1209 рубля. Таким образом, курс доллара вырос на 2,64 рубля, евро – на 1,79 рубля, а курс юаня увеличился на 30,61 копейки.

Ожидается, что к сентябрю курс доллара будет расти умеренными темпами в сторону 90 рублей. Такое предположение сделал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, этому будут способствовать рост импорта и туристический сезон, который продолжается в начале осени. Российские туристы будут обменивать рубли на доллары, из-за чего увеличится спрос на американскую валюту.