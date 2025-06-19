Мантуров: курс 100 рублей за доллар будет оптимальным для экспортеров и импортеров

Фото: depositphotos/valphoto

Курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным для экспортеров и импортеров. Такое заявление сделал первый вице-премьер России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, "при крепком курсе" в настоящее время экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Кроме того, российское правительство рассматривает различные варианты новых мер поддержки в автопроме, указал Мантуров.

"Разные варианты на сегодняшний день рассматриваются, что могло бы, с одной стороны, поддержать автопроизводителей, а с другой стороны, мотивировать потребителей не на депозитах где-нибудь держать (средства. – Прим. ред.), а приобретать автомобиль", – цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что кабмин рассмотрит все предложения, и "где-то недели через две" можно будет выбрать из предложенных мер те, которые будут наиболее востребованы.

В условиях ограничения на использование доллара РФ продолжит применять альтернативы американской валюте, сказал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, вариантов много, включая цифровые валюты и клиринг на основе новых платформ. Однако из-за сложившейся ситуации транзакции становятся дороже.