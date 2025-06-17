Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 18:01

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Сафонов назвал условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей

Экономист назвал условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Доллар вернется к цене в 100 рублей только в случае серьезных изменений в российской экономике. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН дал прогноз, что стоимость американского доллара вернется к отметке в 100 и более рублей к концу 2025 года.

Однако Сафонов утверждает, что делать какие-либо предположения в этой ситуации проблематично из-за турбулентной геополитической обстановки.

"Невозможно спрогнозировать результат конфликта между Израилем и Ираном. Невозможно знать, когда снимут санкции с России, будут они ослабляться или усиливаться. Какие темпы экономического роста будут в странах, куда мы поставляем свои товары", – сказал Сафонов.

Скорее всего, доллар будет двигаться вверх постепенно, и этот тренд будет заметен. Но чтобы он приблизился к цене в 100 рублей, должны произойти очень серьезные изменения в российской экономике. Поэтому все рассуждения, что доллар будет 100, 110 или 90, на уровне дискуссий.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Также Сафонов посоветовал не спешить покупать американскую валюту в надежде заработать на ее продаже в дальнейшем: без специальных знаний сложно предугадать момент, когда сделать это наиболее выгодно. В качестве альтернативы для инвестиций специалист порекомендовал рассмотреть вложения в металлы.

"Доллары есть смысл копить, только чтобы тратить за рубежом. Поэтому, если планируется поездка за границу, лучше покупать валюту, когда она стоит дешево, и хранить до лучших времен", – заключил Сафонов.

Ранее аналитик Раис Исмагилов рассказал о возможном снижении курса доллара из-за событий в Иране. По его мнению, военный конфликт может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть, что скажется на стоимости рубля.

Читайте также


экономикаэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика