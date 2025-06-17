Экономист Сафонов назвал условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Доллар вернется к цене в 100 рублей только в случае серьезных изменений в российской экономике. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН дал прогноз, что стоимость американского доллара вернется к отметке в 100 и более рублей к концу 2025 года.

Однако Сафонов утверждает, что делать какие-либо предположения в этой ситуации проблематично из-за турбулентной геополитической обстановки.

"Невозможно спрогнозировать результат конфликта между Израилем и Ираном. Невозможно знать, когда снимут санкции с России, будут они ослабляться или усиливаться. Какие темпы экономического роста будут в странах, куда мы поставляем свои товары", – сказал Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Скорее всего, доллар будет двигаться вверх постепенно, и этот тренд будет заметен. Но чтобы он приблизился к цене в 100 рублей, должны произойти очень серьезные изменения в российской экономике. Поэтому все рассуждения, что доллар будет 100, 110 или 90, на уровне дискуссий.

Также Сафонов посоветовал не спешить покупать американскую валюту в надежде заработать на ее продаже в дальнейшем: без специальных знаний сложно предугадать момент, когда сделать это наиболее выгодно. В качестве альтернативы для инвестиций специалист порекомендовал рассмотреть вложения в металлы.

"Доллары есть смысл копить, только чтобы тратить за рубежом. Поэтому, если планируется поездка за границу, лучше покупать валюту, когда она стоит дешево, и хранить до лучших времен", – заключил Сафонов.

Ранее аналитик Раис Исмагилов рассказал о возможном снижении курса доллара из-за событий в Иране. По его мнению, военный конфликт может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть, что скажется на стоимости рубля.

