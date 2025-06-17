Экономист Колталов: экономика США серьезно больна и неэффективна

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Слова американского миллиардера Илона Маска о возможном банкротстве США оправданны, так как экономика страны серьезно больна. Таким мнением с Москвой 24 поделился экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее Илон Маск заявил в соцсетях, что США рискуют стать "де-факто банкротом" при нынешней финансовой политике страны. В результате вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по стремительно растущему госдолгу, "не оставляя средств ни на что другое", написал бизнесмен.

По словам Колташова, американская экономика за последние годы действительно стала ощутимо слабее.

"Илон Маск прав: она серьезно больна. Американская экономика неэффективна, в ней слишком дорого производить товары. Плюс их рабочая сила довольно сильно деградировала за последние 50 лет. Не говоря уже о том, что 100 лет назад американский рабочий считался самым технически грамотным в мире", – подчеркнул специалист.





Василий Колташов экономист, директор Института нового общества Конечно, Маск преувеличивает, когда говорит, что американская экономика рискует потерпеть крах. Она может дальше медленно деградировать, но вот так, чтобы резко обрушиться, нет. Это эмоциональный накал в высказывании Маска, и у него есть основания тревожиться. Но поскольку сохраняется механизм заливания всех экономических проблем деньгами, настоящий крах в ближайшее время едва ли возможен. А вот дальнейший упадок падение уровня жизни вполне реален.

Колташов отметил, что Маск всегда был сторонником жесткой экономии, однако в нынешней ситуации даже этот вариант не смог бы вывести Штаты из экономического тупика.

"Президент США Дональд Трамп постоянно маневрирует, но последние его сделки и разрыв с Маском показывают, что он предпочитает заливать экономику деньгами дальше. Он действует как его предшественник Джо Байден, или как сам Трамп образца первого президентского срока. А экономические проблемы – безработица, неэффективность производственного сектора и невозможность его функционирования без иностранных деталей – остаются", – заключил Колталов.

Ранее Илон Маск заявил, что сожалеет о своих постах в соцсетях, которые он написал о Дональде Трампе после их конфликта. Бизнесмен и политик устроили публичную перепалку после ухода миллиардера с госслужбы.

