Илон Маск выразил сожаление о своих постах о Трампе

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что сожалеет о своих постах, которые он написал о президенте США Дональде Трампе, передает "Газета.ру".

В соцсети Х Илон Маск написал, что некоторые посты о Трампе на прошлой неделе "зашли слишком далеко". При этом предприниматель не уточнил, о каких именно постах идет речь.

Публичный конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом разгорелся после ухода миллиардера с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов. Кроме того, он заявил, что дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, до сих пор не опубликовано, поскольку в нем фигурирует сам Дональд Трамп. Позже Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации.

Сам президент США связал поведение Маска с употреблением наркотиков и подчеркнул, что даже не думает о предпринимателе на фоне их конфликта. В Белом доме заявили, что Трамп не хочет говорить с миллиардером в ближайшее время.