Отец Илона Маска заявил, что его сын страдает ПТСР после работы в Белом доме

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Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявил, что его сын страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после работы в Белом доме. Он также считает, что Илон совершил ошибку, помогая президенту США Дональду Трампу на выборах.

"Я думаю, что Илон совершил ошибку, но он устал, он находится в стрессе. Пять месяцев непрерывного стресса, и в конце концов остались только он и Трамп. Они до сих пор не знают, что делать, поэтому сражаются друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние", – приводит издание Daily Mail слова Маска старшего.

Эррол подчеркнул, что его сын провел вместе с Трампом как минимум пять месяцев напряженной, интенсивной работы по восстановлению порядка в США после того, как они получили управление "разбитыми Штатами" от предыдущей администрации.

Ссора между Трампом и Маском разгорелась после того, как последний ушел с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

Комментируя эти заявления, Трамп посчитал, что Маск сошел с ума. Президент Штатов заявил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

По мнению журналистов, американский лидер и предприниматель могли изобразить конфликт ради того, чтобы отключить Украину от системы искусственных спутников Starlink.