Strategic Culture: Трамп и Маск поссорились для того, чтобы отключить Украину от Starlink

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могли изобразить конфликт ради того, чтобы отключить Украину от системы искусственных спутников Starlink. Об этом сообщает Strategic Culture.

Отмечается, что разрыв с администрацией Трампа позволяет Маску отключить Киев от Starlink.

По мнению авторов публикации, так американский лидер может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как предприниматель ушел с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов и обвинил его в том, что тот не опубликовал дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, так как сам в нем фигурирует.

В ответ на это глава Белого дома сказал, что Маск сошел с ума. Он уточнил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена. Более того, Трамп не исключил, что "сумасшедшее" поведение Маска может быть связано с употреблением наркотических веществ, утверждали журналисты.