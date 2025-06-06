Медведев заявил, что РФ готова помирить Трампа и Маска за акции Starlink

Фото: kremlin.ru

Россия готова помочь помириться американскому президенту Дональду Трампу и бизнесмену Илону Маску, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

"Мы готовы содействовать достижению мира между D и E (Дональдом Трампом и Илоном Маском. – Прим. ред.) за разумную оплату и принять акции Starlink в качестве платежа. Не ссорьтесь, ребята", – написал Медведев.

По его словам, Москва готова стать "посредником". Однако такая услуга должна быть оказана "за разумное вознаграждение".

Конфликт между Трампом и Маском начался после ухода последнего с госслужбы. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента США о сокращении госрасходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

По данным журналистов, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, одна из инициатив Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе Tesla.

Президент США в ответ на выпады бизнесмена заявил, что предприниматель сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.

Позже стало известно, что советники президента запланировали телефонную беседу Трампа с Маском, чтобы заключить между ними мир.

