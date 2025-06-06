BBI: Маск потерял почти 34 млрд долларов после ссоры с Трампом

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Американский бизнесмен Илон Маск за сутки потерял 33,9 миллиарда долларов на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Акции Tesla упали примерно на 14,2% при закрытии рынка 5 июня, а рыночная стоимость компании Маска уменьшилась на 152 миллиарда долларов.

При этом бизнесмен по-прежнему занимает первую строчку рейтинга 500 самых богатых людей мира, имея общий чистый капитал в размере 335 миллиардов долларов.



В свою очередь, Трамп из-за ссоры с Маском потерял за день более 1,1 миллиарда долларов, пишет Axios. По данным портала, акции компании Trump Media&;Technology Group подешевели на 8% – 202 миллиона долларов. Кроме того, падение стоимости мемкоина Трампа уменьшило состояние главы государства примерно на 900 миллионов долларов.

Конфликт между Трампом и Маском начался вскоре после ухода последнего с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект президента США о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми.

Кроме того, Маск пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon. Однако позже передумал.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды долларов, если прекратит государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

По данным СМИ, советники Трампа запланировали телефонную беседу с Маском на пятницу, 6 июня, чтобы заключить между ними мир. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что предприниматель имеет право высказываться в защиту своих компаний.