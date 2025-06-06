Маск передумал выводить космический корабль Dragon из эксплуатации

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, несмотря на его прежние заявления.

Предприниматель пригрозил сделать это после заявления президента США Дональда Трампа о возможной отмене госконтрактов с ним.

Один из пользователей соцсети X назвал позором их перепалку. Он посоветовал бизнесмену "остыть" и передохнуть пару дней. Маск согласился с его словами.

"Хороший совет. Хорошо, мы не будем снимать Dragon с эксплуатации", – написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

Конфликт между Трампом и Маском начался вскоре после ухода последнего с госслужбы. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента США о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды долларов, если прекратит государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.