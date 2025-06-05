Трамп заявил, что Илон Маск сошел с ума

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Американский президент Дональд Трамп на фоне критики бизнесмена Илона Маска в свой адрес заявил, что тот сошел с ума. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Илон "исчерпал себя", я попросил его уйти, лишил его полномочий по внедрению электромобилей, которые заставляли всех покупать электромобили, которые никто не хотел (он знал об этом уже несколько месяцев!), и он просто сошел с ума!" – заявил Трамп.

Комментируя критику Маска в отношении законопроекта о сокращении госрасходов, президент США подчеркнул, что самым простым способом сэкономить деньги в бюджете страны будет прекращение государственных субсидий и контрактов с компаниями Илона Маска. По его словам, это сэкономит Америке миллиарды долларов.

"Я не против того, что Илон повернулся против меня, но он должен был сделать это месяцы назад", – написал лидер США.

Трамп назвал свой законопроект о госрасходах одним из величайших документов, когда-либо представленных в конгрессе. Он утверждает, что благодаря нему удастся добиться рекордного сокращения расходов на 1,6 триллиона долларов, а также самого большого снижения налогов за всю историю.

"Если этот законопроект не будет принят, то произойдет повышение налогов на 68% и вещи, гораздо худшие, чем это. Я не создавал этот беспорядок, я просто здесь, чтобы исправить его", – заключил Трамп.

Вскоре после своего ухода с должности руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск начал резко критиковать Трампа и его политику. В частности, бизнесмен подверг критике законопроект президента о сокращении государственных расходов, назвав его отвратительным злом.

По данным СМИ, критика Маска объясняется тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, инициатива лидера США предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Позже Маск также заявил, что Дональд Трамп все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми, из-за того, что сам фигурирует в нем. Предприниматель поддержал идею выдвинуть импичмент Трампу и назначить на его место вице-президента Джей Ди Вэнса.