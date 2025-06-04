Захарова заявила, что критика Маска ООН вызвана корыстными интересами

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Критика американского бизнесмена Илона Маска Организации Объединенных Наций (ООН) вызвана корыстными интересами. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Ранее Маск призвал прекратить финансировать указанную организацию. Так он ответил на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости принятия мер для борьбы с распространением дезинформации и ненависти в Сети.

"Отличную тему поднял космический управленец. Напомнило классический анекдот: а вы слышали, что в будущем не будет денег? Да вы что, и в будущем тоже?! На данный момент США задолжали ООН взносов на сумму свыше 3 миллиардов долларов", – написала дипломат.

Как указала Захарова, Штаты ведут себя по принципу "кому должны – всем прощаем". Согласно обнародованным данным, на подряды американским компаниям было выделено около 360 миллионов долларов, а неофициально организации из Соединенных Штатов зарабатывают порядка 2 миллиардов каждый год, добавила она.

В марте 2025 года Маск также поддержал инициативу сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли о выходе США из ООН и НАТО. Более того, инициативу одобрили и пользователи принадлежащей Маску соцсети Х.