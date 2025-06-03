Маск выступил за прекращение финансирования ООН

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Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Своим постом бизнесмен прокомментировал заявление генсека организации Антониу Гутерриша о необходимости принятия мер для борьбы с распространением дезинформации и ненависти в интернете.

Ранее Маск поддержал идею сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли о выходе Соединенных Штатов Америки из ООН и НАТО. Кроме того, инициативу одобрили и пользователи X.

В свою очередь, в российском МИД усомнились в реальности планов США по выходу из НАТО. По мнению замглавы ведомства Сергея Рябкова, подобные заявления носят стимулирующий характер и вряд ли воплотятся в реальность.

Позицию вскоре подтвердил американский госсекретарь Марко Рубио, заявив, что США всегда играли активную роль в НАТО, и добавив, что лидер Штатов Дональд Трамп никогда не выступал против Альянса.