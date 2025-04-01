Рябков: заявления о выходе США из НАТО носят чисто риторический характер

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Заявления администрации президент США Дональда Трампа о возможном выходе Штатов из НАТО носят скорее стимулирующий характер и вряд ли воплотятся в реальность. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Я думаю, что в риторике, в вокабуляре, в лексике, которой пользуется нынешняя администрация (США. – Прим. ред.), присутствует определенная доля бравады. Я думаю, что это элемент такого вербального кнута, которым можно пришпорить натовскую лошадь ", – отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что разрыв между США и НАТО по-прежнему выглядит маловероятным. По его словам, Альянс десятилетиями укреплялся во всех сферах, включая безопасность, а связи между европейскими и американскими элитами остаются крайне прочными.

Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить его, заявлял ранее посол России в Канаде Олег Степанов. По его мнению, глава Белого дома собирается заставить лидеров Европы больше тратить на свою безопасность – вплоть до 5% от ВВП.

Между тем президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что НАТО станет еще сильнее после окончания срока полномочий Трампа. Он также допустил, что при Трампе давление на членов Альянса для увеличения военных расходов будет постоянно возрастать.