Рубио заявил, что США останутся в НАТО

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США являются частью НАТО и останутся в Альянсе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"США всегда играли активную роль в НАТО. Президент США (Дональд. – Прим. ред.) Трамп не против НАТО", – цитирует его ТАСС.

В декабре прошлого года Трамп допустил, что Штаты могут выйти из состава НАТО, если европейские страны – члены Альянса не будут поддерживать уровень взносов в организацию. Он пожаловался на то, что Европа использует США в торговле, не закупая при этом американские автомобили, продукты питания и прочие товары.

При этом в МИД РФ усомнились в реальности планов США по выходу из НАТО. По мнению замглавы ведомства Сергея Рябкова, подобные заявления носят стимулирующий характер и вряд ли воплотятся в реальность.

В свою очередь, посол России в Канаде Олег Степанов отмечал, что Трамп намерен не развалить НАТО, а укрепить его. По его словам, глава Белого дома собирается заставить лидеров Европы больше тратить на свою безопасность – вплоть до 5% от ВВП.

